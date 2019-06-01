В Подмосковье на крыше электрички обнаружено тело подростка

СЕГОДНЯ 05:50 2019-06-01T05:56:53+03:00

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В городе Наро-Фоминске Московской области на крыше одного из вагонов электропоезда обнаружили тело подростка. Об этом 31 мая сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская

"В Москве организована доследственная проверка по факту травмирования несовершеннолетнего "зацепера" на Киевском направлении Московской железной дороги", - цитирует ее слова ТАСС.

Марковская уточнила, что погибшего юношу нашел машинист электрички примерно в 19:15 мск.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о гибели в июле прошло гогода парня в Ленинградской области, который вместе с двумя друзьями решили забраться на вагон электрички прямо на ходу. Один из них, карабкаясь, получил мощный удар током.

Молодого человека сразу же занесли вагон, и на поезде собирались доставить до первой станции "скорой помощи". Однако по дороге парень скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU