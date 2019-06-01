2019-06-01T06:50:09+03:00
Политика

США планируют увеличить контингент в Польше на тысячу человек

При этом Вашингтон отказался от идеи открыть военную базу "Форт Трамп" на польской территории
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Пентагон пришлет в Польшу еще тысячу военнослужащихПентагон пришлет в Польшу еще тысячу военнослужащихФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский военный контингент в Польше будет увеличен с 4,5 тысяч человек до 5,5 тысяч военных. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что переговоры между Вашингтоном и Варшавой о расширении американского военного присутствия близки к завершению. Кроме того стороны планируют дооснастить контингент, усилить компонент сил специального назначения. Также в Польше создадут совместный военный учебно-тренировочный центр.

При этом в ходе переговоров Вашингтон решил отклонить предложение президента Анджея Дуды создать в его стране американскую военную базу и назвать ее "Форт Трамп" в честь президента США Дональда Трампа, говорится в материале газеты.

Тем не менее, Пентагон рассчитывает на долгосрочное присутствие в восточноевропейской стране, части ВС США разместят на нескольких военных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представители Мексики и США обсудят введение пошлин 5 июня
СК назвал возможный мотив главы Раменского района для убийства
Погода в Москве на 1 июня 2019 года: ожидается до 21 градуса тепла
В США опубликовали проект закона о санкциях против "Северного потока-2"
Россия расширила черный список чиновников из стран Евросоюза
В Подмосковье на крыше электрички обнаружено тело подростка
Число жертв в Вирджинии -Бич возросло до 12 человек
Трамп считает Бориса Джонсона лучшим кандидатом на пост премьера Великобритании
Элтон Джон удивился решению удалить некоторые сцены из фильма "Рокетмен"
В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг
Трамп назвал Меган Маркл злобной за критику в свой адрес в прошлом
Вселенского патриарха могут низложить из-за Украины
В России с 1 июня вступают в силу новые правила тюнинга автомобилей
Большинство банков продлили нулевую комиссию на переводы в Системе быстрых платежей
Трамп объявит о выдвижении на второй срок 18 июня в Орландо