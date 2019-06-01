США планируют увеличить контингент в Польше на тысячу человек

СЕГОДНЯ 06:50 2019-06-01T06:50:09+03:00

При этом Вашингтон отказался от идеи открыть военную базу "Форт Трамп" на польской территории

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Американский военный контингент в Польше будет увеличен с 4,5 тысяч человек до 5,5 тысяч военных. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что переговоры между Вашингтоном и Варшавой о расширении американского военного присутствия близки к завершению. Кроме того стороны планируют дооснастить контингент, усилить компонент сил специального назначения. Также в Польше создадут совместный военный учебно-тренировочный центр.

При этом в ходе переговоров Вашингтон решил отклонить предложение президента Анджея Дуды создать в его стране американскую военную базу и назвать ее "Форт Трамп" в честь президента США Дональда Трампа, говорится в материале газеты.

Тем не менее, Пентагон рассчитывает на долгосрочное присутствие в восточноевропейской стране, части ВС США разместят на нескольких военных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU