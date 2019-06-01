В Минобороны США заявили о тесных связях Huawei с правительством Китая
Корпорация Huawei имеет тесные связи с властями Китая, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.
"У них (в Китае) интеграция бизнеса с военной сферой очень глубокая", - сказал Шанахан на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" в Сингапуре.
Он отметил, что американские власти считают "экономическую безопасность неотъемлемой частью национальной безопасности".
Позже министр обороны Великобритании Пенни Мордонт заявила, что британские власти в ближайшее время решать вопрос об участии Huawei в создании мобильной связи пятого поколения (5G).
"Решение не будет противоречить основам национальной безопасности, а также не будет противостоять отношениям с ключевыми партнерами", - сказала Мордонт в рамках той же конференции "Шангри-ла диалог", передает ТАСС.
Китайские власти отрицают обвинения в связи с корпорацией Huawei, объясняя их желанием Вашингтона ввести в заблуждение своих граждан и инициировать идеологическое противостояние.
ИСТОЧНИК KP.RU