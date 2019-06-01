2019-06-01T09:17:34+03:00
В мире

В Минобороны США заявили о тесных связях Huawei с правительством Китая

Исполняющий обязанности главы ведомства Патрик Шанахан считает, что в Китае высока степень интеграции бизнеса с военной сферой
Екатерина БОЛГОВА
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В Пентагоне заявили о тесных связях Huawei с правительством КитаяВ Пентагоне заявили о тесных связях Huawei с правительством КитаяФото: REUTERS
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Корпорация Huawei имеет тесные связи с властями Китая, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

"У них (в Китае) интеграция бизнеса с военной сферой очень глубокая", - сказал Шанахан на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" в Сингапуре.

Он отметил, что американские власти считают "экономическую безопасность неотъемлемой частью национальной безопасности".

Позже министр обороны Великобритании Пенни Мордонт заявила, что британские власти в ближайшее время решать вопрос об участии Huawei в создании мобильной связи пятого поколения (5G).

"Решение не будет противоречить основам национальной безопасности, а также не будет противостоять отношениям с ключевыми партнерами", - сказала Мордонт в рамках той же конференции "Шангри-ла диалог", передает ТАСС.

Китайские власти отрицают обвинения в связи с корпорацией Huawei, объясняя их желанием Вашингтона ввести в заблуждение своих граждан и инициировать идеологическое противостояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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