Путин внес в Госдуму проект о ратификации Конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-01T11:56:38+03:00

Конвенция Шанхаи скои организации сотрудничества по противодействию экстремизму была подписана 9 июня 2017 года в Астане

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Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации Конвенции ШОС по противодействию экстремизму. Конвенция Шанхаи скои организации сотрудничества по противодействию экстремизму была подписана 9 июня 2017 года в Астане на заседании Совета глав государств.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ ШОС определяет список экстремистских действий, за которые участники конвенции должны установить ответственность. Кроме того, конвенция перечисляет меры против участия юридических лиц в экстремистских действия, определен механизм выдачи, передачи осужденных и оказания соответствующими органами сторон взаимнои помощи по направлениям, входящим в сферу применения Конвенции.

"Конвенция не затрагивает права и обязанности Сторон, вытекающие из иных международных договоров, участниками которых они являются, заключается на неопределённый срок и открыта для присоединения других государств, разделяющих ее положения, с согласия всех Сторон", - говорится в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU