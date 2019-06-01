Родственникам пострадавших после катастрофы SSJ100 выплатили более 286,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-01T14:45:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Родственникам погибших и пострадавших в результате катастрофы в Шереметьево с «Сухим Суперджет - 100» уже выплачено более 286,6 миллионов рублей, из которых 73,2 миллиона выплатили страховые компании, а 213,4 миллиона – авиакомпания «Аэрофлот», владелец сгоревшего самолет. Соответствующие заявление сделал министр транспорта России Евгений Дитрих, который является председателем правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы.

«Объем выплат родственникам погибших и пострадавших - он беспрецедентный. На сегодняшний день выплачено уже более 286,6 млн рублей. Из них 73,2 млн выплатили страховые компании по состоянию на вчерашний день, 213,4 млн рублей заплатила компания» - сказал он, отметив, что выплаты продолжаются.

Дитрих добавил, что это «лишь малая компенсация того, что могло бы быть заплачено, но на сегодняшний день ситуация такова».

В мае министр транспорта России сообщил, что Межгосударственный авиационный комитет может опубликовать предварительные итоги расследования авиакатастрофы в течение двух – трех месяцев, само расследование происшествия может занять до года.

Напомним, 6 мая самолет рейса Москва-Мурманск вылетел из Шереметьево, через некоторое время пилоты сообщили о неисправности и решили вернуться в аэропорт вылета. В результате жёсткой посадки лайнер загорелся. На борту находились 78 человек, 41 из которых погиб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707095" frameborder="0"></iframe> Катастрофа в Шереметьево: 41 жизнь, по которой скорбит вся страна.Врач, юрист, рыбак, дети и мамы... Пожар на борту самолёта в Шереметьево унес жизни 41 человека. Вспомним их всех поимённо

ИСТОЧНИК KP.RU