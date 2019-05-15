2019-05-15T16:32:47+03:00
Происшествия

МАК может опубликовать предварительные итоги катастрофы SSJ100 в течение двух-трех месяцев

Председатель правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы сообщил, что на данный момент нет официальных версий произошедшего
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МАК может опубликовать предварительные итоги катастрофы SSJ100 в течение двух-трех месяцев,МАК может опубликовать предварительные итоги катастрофы SSJ100 в течение двух-трех месяцев,Фото: REUTERS
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Предварительные итоги расследования катастрофы в Шереметьево с «Сухим Суперджет - 100» Межгосударственный авиационный комитет может опубликовать в течение двух – трех месяцев, само расследование происшествия может занять до года. Соответствующие заявление сделал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который является председателем правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы.

«Традиционно МАК для завершения расследования берет время до года. Я предполагаю, что в пределах двух-трех месяцев они опубликуют предварительный отчет. Для них это процедура стандартная, отчет публикуется в открытом режиме», - сказал он журналистам.

Дитрих отметил, что на данный момент нет официальных версий произошедшего, но если «будут какие-то вводные, которые требуют незамедлительных решений на уровне комиссий, на уровне уполномоченных органов, то такие решения мы примем».

Напомним, 6 мая лайнер рейса SU1492 Москва-Мурманск вылетел из Шереметьево, после чего пилоты доложили о неисправности и вернулись в аэропорт. В результате жёсткой посадки самолет загорелся. На борту находились 78 человек, 41 человек погиб, десять были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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