2019-06-01T15:27:34+03:00
Происшествия

Власти объявили режим ЧС после взрывов на заводе в Дзержинске

Он введен на территории города, а также трех ближайших поселках
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе. Фото: соцсетиВ Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Режим ЧС объявлен в Дзержинске и трех ближайших поселках - Пыра, Желнино и Лесной Кордон после взрыва на оборонном заводе. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Дзержинске, а также поселках Пыра, Желнино, Лесной Кордон введен режим ЧС. Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва на ГосНИИ "Кристалл", - говорится в сообщении.

Глава Дзержинска Иван Носков добавил, что необходимости в эвакуации жителей города нет.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 1 июня, на заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло два взрыва. По предварительным данным, они произошли из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила. До сих пор сохраняется опасность новых взрывов, поэтому всех сотрудников предприятия эвакуировали на улицу. Площадь пожара продолжает увеличиваться.

В настоящий момент известно, что пострадали 27 человек.

Момент взрыва в Дзержинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очевидец: на заводе в Дзержинске прогремело два мощных взрыва
Эксперты прокомментировали резкое падение цен на черное золото
Экс-футболист «Реала» и «Арсенала» Хосе Антонио Рейес погиб в аварии
Родственникам пострадавших после катастрофы SSJ100 выплатили более 286,6 млн рублей
Медведев заявил, что у СНГ как объединения есть будущее
Один из пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске находится в тяжелом состоянии
В цехе в Дзержинске, где произошел взрыв, работали пять человек
Китай ввел ответные пошлины на американские товары объемом 60 млрд долларов
Путин поприветствовал гостей благотворительного праздника, посвященного Дню защиты детей
В Госдуме допустили участие России в июньской сессии ПАСЕ
На Курском вокзале в Москве оставили муляж гранаты
Мексика намерена склонить США к свободной торговле
Путин поздравил Пашиняна с Днем рождения
Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 80 проектов из 46 регионов страны
Владимир Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем
Медведев: Киев при желании может реанимировать отношения с Москвой
При столкновении с боевиками «Талибан»* а Афганистане погибли девять полицейских
Путин внес в Госдуму проект о ратификации Конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом
Зеленский получил от Трампа приглашение в Вашингтон
Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину
Помпео: НАТО является важным инструментом для устрашения России
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Первый экипаж Crew Dragon завершил подготовку в России к полету на МКС
Стали известны страны, в которые российские туристы не ездят с детьми
Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В Минобороны США заявили о тесных связях Huawei с правительством Китая