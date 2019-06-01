Власти объявили режим ЧС после взрывов на заводе в Дзержинске

СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-01T15:27:34+03:00

В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе. Фото: соцсети

Он введен на территории города, а также трех ближайших поселках

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Режим ЧС объявлен в Дзержинске и трех ближайших поселках - Пыра, Желнино и Лесной Кордон после взрыва на оборонном заводе. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Дзержинске, а также поселках Пыра, Желнино, Лесной Кордон введен режим ЧС. Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва на ГосНИИ "Кристалл", - говорится в сообщении.

Глава Дзержинска Иван Носков добавил, что необходимости в эвакуации жителей города нет.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 1 июня, на заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло два взрыва. По предварительным данным, они произошли из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила. До сих пор сохраняется опасность новых взрывов, поэтому всех сотрудников предприятия эвакуировали на улицу. Площадь пожара продолжает увеличиваться.

В настоящий момент известно, что пострадали 27 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712282" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в Дзержинске.

ИСТОЧНИК KP.RU