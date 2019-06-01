Власти объявили режим ЧС после взрывов на заводе в Дзержинске
Режим ЧС объявлен в Дзержинске и трех ближайших поселках - Пыра, Желнино и Лесной Кордон после взрыва на оборонном заводе. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В Дзержинске, а также поселках Пыра, Желнино, Лесной Кордон введен режим ЧС. Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва на ГосНИИ "Кристалл", - говорится в сообщении.
Глава Дзержинска Иван Носков добавил, что необходимости в эвакуации жителей города нет.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 1 июня, на заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло два взрыва. По предварительным данным, они произошли из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила. До сих пор сохраняется опасность новых взрывов, поэтому всех сотрудников предприятия эвакуировали на улицу. Площадь пожара продолжает увеличиваться.
В настоящий момент известно, что пострадали 27 человек.
Момент взрыва в Дзержинске.
ИСТОЧНИК KP.RU