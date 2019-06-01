2019-06-01T15:19:28+03:00
Происшествия

Очевидец: на заводе в Дзержинске прогремело два мощных взрыва

В эфире Радио «Комсомольская правда» свидетель инцидента в Нижегородской области рассказала о силе взрывной волны [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Взрыв прогремел на заводе в ДзержинскеВзрыв прогремел на заводе в ДзержинскеФото: СОЦСЕТИ
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На заводе «Кристалл» в Дзержинске прогремело два взрыва, мощность второго была такой, что взрывной волной в зданиях выбило окна и обвалило крышу. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщила Наталия - очевидец происшествия в Нижегородской области.

«Прогремело два взрыва…прогремел один взрыв, через секунду-полторы прогремел второй, более мощный, сила удара была такая, что в зданиях выбило окна, в одном провалилась крыша, увидели облако пыли очень высокое. Ударная волна была сильная», - сказала женщина.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, днем в субботу, 1 июня, произошли взрывы и пожар в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. По информации правительства региона, в результате происшествия пострадали 19 человек.

Видео очевидцев из Дзержинска - во многих домах вылетели стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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