2019-06-01T15:52:28+03:00
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 38

Ранее сообщалось, что 27 человек травмированы в результате чрезвычайного происшествия [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 38. Фото: Равиль Мустафин/ТАССЧисло пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 38. Фото: Равиль Мустафин/ТАСС
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Число пострадавших при взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области выросло до 38 человек.

"Пострадали 38 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии", - цитирует ТАСС слова представителя МЧС. При этом он добавил, что состояние 25 пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У девяти легкие травмы. В настоящий момент информации о погибших нет.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 1 июня, в городе Дзержинске на оборонном заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло два взрыва. Предполагается, что они произошли в связи с нарушением технологического процесса в цехе по производству тротила. Власти Нижегородской области после взрывов ввели режим ЧС в Дзержинске и трех ближайших поселках - Пыра, Желнино и Лесной Кордон.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам взрывов на заводе "Кристалл" по статье о нарушении правил безопасности.

Момент взрыва в Дзержинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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