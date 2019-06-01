Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 38
Число пострадавших при взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области выросло до 38 человек.
"Пострадали 38 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии", - цитирует ТАСС слова представителя МЧС. При этом он добавил, что состояние 25 пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У девяти легкие травмы. В настоящий момент информации о погибших нет.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 1 июня, в городе Дзержинске на оборонном заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло два взрыва. Предполагается, что они произошли в связи с нарушением технологического процесса в цехе по производству тротила. Власти Нижегородской области после взрывов ввели режим ЧС в Дзержинске и трех ближайших поселках - Пыра, Желнино и Лесной Кордон.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам взрывов на заводе "Кристалл" по статье о нарушении правил безопасности.
Момент взрыва в Дзержинске.
ИСТОЧНИК KP.RU