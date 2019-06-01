СКР возбудил уголовное дело после взрывов на заводе в Дзержинске
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по фактам взрывов на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области.
"Следственными органами СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 217 Уголовного Кодекса РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов")", - цитирует ТАСС данные ведомства.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 1 июня на заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло два взрыва. Причиной могло стать нарушение технологического процесса в цехе по производству тротила. Площадь пожара продолжает увеличиваться. В настоящий момент известно, что пострадали 27 человек.
Власти области после взрывов ввели режим ЧС в Дзержинске и трех ближайших поселках - Пыра, Желнино и Лесной Кордон.
Момент взрыва в Дзержинске.
ИСТОЧНИК KP.RU