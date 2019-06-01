В Роспотребнадзоре опровергли информацию о пользе укусов клещей

СЕГОДНЯ 16:57 2019-06-01T16:57:07+03:00

Ранее заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила, что от насекомых может быть польза

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Советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев опроверг ранее распространенную информацию о том, что от укусов клещей может быть польза.

"Укусы клещей никак не могут повысить иммунитет", - рассказал он РИА Новости. Кроме того, Малеев отметил, что эффективной защитой от энцефалита может быть только вакцинация. При этом если человека укусил клещ, необходимо обязательно идти в медицинское учреждение и сдавать клеща на анализ.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, заслуженный врач России, супруга бывшего главы Красноярского края Наталья Толоконская опубликовало в соцсети пост, в котором заявила о пользе от укусов клещей. Кроме того, она также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU