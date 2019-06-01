2019-06-01T16:57:07+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о пользе укусов клещей

Ранее заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила, что от насекомых может быть польза
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о пользе укусов клещейВ Роспотребнадзоре опровергли информацию о пользе укусов клещейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев опроверг ранее распространенную информацию о том, что от укусов клещей может быть польза.

"Укусы клещей никак не могут повысить иммунитет", - рассказал он РИА Новости. Кроме того, Малеев отметил, что эффективной защитой от энцефалита может быть только вакцинация. При этом если человека укусил клещ, необходимо обязательно идти в медицинское учреждение и сдавать клеща на анализ.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, заслуженный врач России, супруга бывшего главы Красноярского края Наталья Толоконская опубликовало в соцсети пост, в котором заявила о пользе от укусов клещей. Кроме того, она также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Косово потребовало расследования в ООН против избитого россиянина
Япония отказалась от идеи заключить мирное соглашение с Россией
Япония отказалась от идеи заключить мирное соглашение с Россией
Военные Судана открыли огонь по протестующим в Хартуме
Конкурс на проектирование скоростной автотрассы Москва–Казань может начаться в конце 2019
МЧС: открытое горение на месте пожара на заводе "Кристалл" в Дзержинске ликвидировано
«Желтые жилеты» вышли на 29-ю акцию протеста в Париже
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 38
СКР возбудил уголовное дело после взрывов на заводе в Дзержинске Нижегородской области
Очевидец: на заводе в Дзержинске прогремело два мощных взрыва
Власти объявили режим ЧС после взрывов на заводе в Дзержинске Нижегородской области
Эксперты прокомментировали резкое падение цен на черное золото
Экс-футболист «Реала» и «Арсенала» Хосе Антонио Рейес погиб в аварии
Родственникам пострадавших после катастрофы SSJ100 выплатили более 286,6 млн рублей
Медведев заявил, что у СНГ как объединения есть будущее
Один из пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске находится в тяжелом состоянии