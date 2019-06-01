2019-06-01T18:00:47+03:00
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фотографии детей в соцсетях

В ведомстве подчеркнули, что дети имеют право на конфиденциальность
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в социальных сетяхРоскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в социальных сетяхФото: Анастасия ЕРШОВА
Изменить размер текста:

Роскомнадзор призвал родителей сохранять конфиденциальность своих детей и не выкладывать их фотографии в социальных сетях, которые могут быть использованы недоброжелателями или преступниками.

«Дорогие родители, не забывайте, ваш ребенок имеет все те же права на конфиденциальность, как и вы, - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в «ВКонтакте» в субботу. - И то, что он не может их сознательно выразить, не означает его одобрения ваших публикаций».

Отмечается, что каждый день на лентах в соцсетях можно встретить множество фотографий детей, которые публикуют их родители. Однако, они «к сожалению, не осознают всех связанных с такой контент-стратегией рисков».

В частности, как отметили в Роскомнадзоре, самое страшное происходит, когда выложенные на всеобщее обозрение фотографии начинают использовать преступники. «Например, в последнее время мы фиксируем много сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей", - подчеркнули в ведомстве.

Кстати, ране сайт kp.ru писал, что в 2019 году 1 июня - День защиты детей - выпадает на субботу, когда большинство родителей свободны, и могут вместе с детьми отметить их праздник, а заодно и начало летних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Онищенко: заявление о пользе укусов клещей является безответственным
Турция не планирует отказываться от системы «все включено»
Вашингтон отсрочил введение новых санкций против Тегерана
Группа из восьми альпинистов пропала в Гималаях
Следствие предъявило обвинение в убийстве экс-главе Раменского района
Косово потребовало расследования в ООН против избитого россиянина
Япония отказалась от идеи заключить мирное соглашение с Россией
Япония отказалась от идеи заключить мирное соглашение с Россией
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о пользе укусов клещей
Военные Судана открыли огонь по протестующим в Хартуме
Конкурс на проектирование скоростной автотрассы Москва–Казань может начаться в конце 2019
МЧС: открытое горение на месте пожара на заводе "Кристалл" в Дзержинске ликвидировано
«Желтые жилеты» вышли на 29-ю акцию протеста в Париже
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 38
СКР возбудил уголовное дело после взрывов на заводе в Дзержинске Нижегородской области
Очевидец: на заводе в Дзержинске прогремело два мощных взрыва
Власти объявили режим ЧС после взрывов на заводе в Дзержинске Нижегородской области
Эксперты прокомментировали резкое падение цен на черное золото
Экс-футболист «Реала» и «Арсенала» Хосе Антонио Рейес погиб в аварии
Родственникам пострадавших после катастрофы SSJ100 выплатили более 286,6 млн рублей
Медведев заявил, что у СНГ как объединения есть будущее
Один из пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске находится в тяжелом состоянии