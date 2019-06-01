Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фотографии детей в соцсетях

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-01T18:00:47+03:00

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Роскомнадзор призвал родителей сохранять конфиденциальность своих детей и не выкладывать их фотографии в социальных сетях, которые могут быть использованы недоброжелателями или преступниками.

«Дорогие родители, не забывайте, ваш ребенок имеет все те же права на конфиденциальность, как и вы, - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в «ВКонтакте» в субботу. - И то, что он не может их сознательно выразить, не означает его одобрения ваших публикаций».

Отмечается, что каждый день на лентах в соцсетях можно встретить множество фотографий детей, которые публикуют их родители. Однако, они «к сожалению, не осознают всех связанных с такой контент-стратегией рисков».

В частности, как отметили в Роскомнадзоре, самое страшное происходит, когда выложенные на всеобщее обозрение фотографии начинают использовать преступники. «Например, в последнее время мы фиксируем много сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей", - подчеркнули в ведомстве.

Кстати, ране сайт kp.ru писал, что в 2019 году 1 июня - День защиты детей - выпадает на субботу, когда большинство родителей свободны, и могут вместе с детьми отметить их праздник, а заодно и начало летних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU