В Шереметьево произошел сбой в системе выдачи багажа
Пассажиры несколько часов не могли получить чемоданы
В аэропорту заверили, что в ближайшее время выдача багажа войдет в графикФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сбой в системе выдачи багажа с 31 мая на 1 июня произошел в аэропорте Шереметьево. Об этом сообщили пассажиры.
- Система обработки и транспортировки багажа работает в штатном режиме. Есть задержки в терминале F, - прокомментировали в столичном аэропорте "Шереметьево". - В ближайшее время выдача войдет в график.
Точную причину сбоя в аэропорте не назвали. Известно, что она техническая и имеет временный характер.
ИСТОЧНИК KP.RU