2019-06-01T21:15:00+03:00
Общество

В Шереметьево произошел сбой в системе выдачи багажа

Пассажиры несколько часов не могли получить чемоданы
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
В аэропорту заверили, что в ближайшее время выдача багажа войдет в графикВ аэропорту заверили, что в ближайшее время выдача багажа войдет в графикФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Сбой в системе выдачи багажа с 31 мая на 1 июня произошел в аэропорте Шереметьево. Об этом сообщили пассажиры.

- Система обработки и транспортировки багажа работает в штатном режиме. Есть задержки в терминале F, - прокомментировали в столичном аэропорте "Шереметьево". - В ближайшее время выдача войдет в график.

Точную причину сбоя в аэропорте не назвали. Известно, что она техническая и имеет временный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение в США
Украине могут предоставить статус главного союзника США вне НАТО
Тоттенхэм - Ливерпуль: Харри Кейн выйдет в стартовом составе лондонцев на финал Лиги Чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль: Салах и Фирмино выйдут в стартовом составе "Ливерпуля" на финал ЛЧ
Хакеры атаковали интернет-ресурсы Рособрнадзора
Госдеп: заявители на визу США должны теперь указывать ссылки на свои аккаунты в соцсетях
Суд задержал на месяц капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Суд арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова
Мать убитого журналиста Бузины попросили Зеленского о встрече
Суд арестовал главу Московского отдела Следственного комитета
Гендиректора завода в Дзержинске Нижегородской области отстранили от работы за день до взрывов
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске Нижегородской области выросло до 79 человек
Лидеры исламских государств выступили против стран, которые перенесли посольства в Иерусалим
Зеленский вернул пост уволенному Порошенко детскому омбудсмену
Онищенко: заявление о пользе укусов клещей является безответственным
Турция не планирует отказываться от системы «все включено»
Вашингтон отсрочил введение новых санкций против Тегерана