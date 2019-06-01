В Шереметьево произошел сбой в системе выдачи багажа

СЕГОДНЯ 21:15 2019-06-01T21:15:00+03:00

В аэропорту заверили, что в ближайшее время выдача багажа войдет в график Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажиры несколько часов не могли получить чемоданы

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Сбой в системе выдачи багажа с 31 мая на 1 июня произошел в аэропорте Шереметьево. Об этом сообщили пассажиры.

- Система обработки и транспортировки багажа работает в штатном режиме. Есть задержки в терминале F, - прокомментировали в столичном аэропорте "Шереметьево". - В ближайшее время выдача войдет в график.

Точную причину сбоя в аэропорте не назвали. Известно, что она техническая и имеет временный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU