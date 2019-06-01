Китай обогнал Японию по производству печатных плат

СЕГОДНЯ 23:19 2019-06-01T23:19:06+03:00

При этом только три китайские компании смогли войти в топ-30 в 2018 году

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Китай в 2018 году впервые обогнал Японию по объему производства печатных плат. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Prismark.

КНР уверенно занимает второе место с долей 23% в мировом объеме производства, в то время как у Японии 20%. Годом раньше этот показатель у Китая составлял 17,4 %. Резкий рост объемов производства печатных плат отмечен, несмотря на тот факт, что только три китайские компании смогли войти в топ-30 в 2018 году: Dongshan Precision Manufacturing (DSBJ) и Shenan Circuits и Kinwong Electronic, пишет газета DigiTimes

Лидером в этом секторе остается Тайвань с долей в 31,3% мировой стоимости производства печатных плат. В целом за прошлый год мировой рынок печатных плат вырос на 6% и достиг $62,4 млрд.

По данным издания, самый большой рост среди китайских компаний показала Shennan Circuits. Её выручка в 2018 году увеличилась на 36% за счёт роста поставок печатных плат для базовых станций 5G компаниям Huawei и ZTE. При этом крупнейший японский производитель печатных плат Nippon Mektron в 2018 году сократил свои доходы на 14,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU