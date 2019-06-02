Прокуратура проверит колонию в Орловской области из-за видео пирующих заключенных

СЕГОДНЯ 02:44 2019-06-02T02:44:41+03:00

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Прокуратура Орловской области начала проверку исправительной колонии №2 (ИК-2) города Ливны, после того как в сети появилось видео с банкета, который заключенным прямо во дворе колонии устроил вор в законе Арсен Ереванский.

В колонии Орловской области отпраздновали Пасху с лозунгом "Жизнь ворам!".

"Проверка организована по информации, опубликованной в СМИ, речь идет о видео. Говорится о том, что и осужденного там избили, и то, что режим не соблюдается, прикладывается видео. Все это будет проверяться прокуратурой", - цитирует ТАСС комментарий пресс-службы орловской прокуратуры.

На кадрах видно, что несколько десятков отбывающих наказание стоят во дворе, перед столами с угощениями. Один из них произносит поздравительную речь от лица "организаторов банкета" - "Арсена Ереванского, от братьев наших старших, от "положенца" Ромы Шамана, от братвы лагеря".

В прокуратуре отметили, что ведомство даст правовую оценку соблюдения законодательства, а также обеспечения сотрудниками колонии установленного в учреждении режима.

ИСТОЧНИК KP.RU