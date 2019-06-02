Познер о своем попадании в базу "Миротворца": "Это их проблема, не моя"

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-02T15:39:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный российский журналист Владимир Познер считает, что внесение его фамилии в базу данных скандально известного сайта "Миротворец" является проблемой Украины, сам же он разбираться в ситуации не намерен.

Сайт kp.ru писал о том, что сведения о телеведущем появились в "черном" списке портала, а именно в разделе "Чистилище", в воскресенье, 2 июня. Познера обвинили в "сознательном нарушении государственной границы Украины" при посещении Крыма и "участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины". Сам журналист подтвердил, что ненадолго заезжал в Ялту.

"Я приезжал туда, как председатель жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал". Я приезжал на один день. Потом вечером уехал. Но все-таки я был в Крыму и, согласно их правилам, таким образом я являюсь врагом Украины", - прокомментировал ситуацию Познер.

Он заявил, что понимает позицию "Миротворца" по данному вопросу и оспаривать решение не будет.

"Это они эту штуку придумали. И вот пускай Украина с этим сама живет. Это их проблема, не моя. Комментировать глупости, по-моему, бессмысленно", — цитирует ФАН журналиста.

ИСТОЧНИК KP.RU