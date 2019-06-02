2019-06-02T16:14:35+03:00
Политика

США согласны начать переговоры с Ираном без предварительных условий

В Тегеране уверены, что любое столкновение в Персидском заливе "станет невыносимым" для Вашингтона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Иран должен вести себя "как нормальная страна", заявили в СШАИран должен вести себя "как нормальная страна", заявили в СШАФото: REUTERS
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Любое возможное столкновение между Ираном и США в Персидском заливе спровоцирует рост цен на нефть выше 1000 долларов за баррель. Такой прогноз сделал главный военный советник духовного лидера и главы Исламской Республики Яхья Рахим Сафави.

"Первая пуля, выпущенная в Персидском заливе, подтолкнет цены на нефть к росту выше $100. Это станет невыносимым для Америки, Европы и союзников США, таких как Япония и Южная Корея", - сказал политик.

По его мнению, в Штатах прекрасно осознают, что расположенные в регионе американские войска находятся в пределах ракетного поражения Ирана, передает агентство Fars News.

Возможно, именно поэтому Вашингтон готов пойти не переговоры. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что диалог может быть начат без каких-либо предварительных условий, но для этого руководство республики должно продемонстрировать "нормальное поведение", сообщает Reuters.

Тегеран же требует отменить введенные в его отношении санкции. Сайт kp.ru писал о том, что лишь после этого можно будет начать обсуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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