США согласны начать переговоры с Ираном без предварительных условий
Любое возможное столкновение между Ираном и США в Персидском заливе спровоцирует рост цен на нефть выше 1000 долларов за баррель. Такой прогноз сделал главный военный советник духовного лидера и главы Исламской Республики Яхья Рахим Сафави.
"Первая пуля, выпущенная в Персидском заливе, подтолкнет цены на нефть к росту выше $100. Это станет невыносимым для Америки, Европы и союзников США, таких как Япония и Южная Корея", - сказал политик.
По его мнению, в Штатах прекрасно осознают, что расположенные в регионе американские войска находятся в пределах ракетного поражения Ирана, передает агентство Fars News.
Возможно, именно поэтому Вашингтон готов пойти не переговоры. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что диалог может быть начат без каких-либо предварительных условий, но для этого руководство республики должно продемонстрировать "нормальное поведение", сообщает Reuters.
Тегеран же требует отменить введенные в его отношении санкции. Сайт kp.ru писал о том, что лишь после этого можно будет начать обсуждение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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