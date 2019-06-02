Более 140 участников ЕГЭ были удалены на первых экзаменах

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-02T16:49:51+03:00

Изменить размер текста: A A

С 27 мая по 1 июля 2019 года по всей России проходит основной период сдачи единых государственных экзаменов. К настоящему моменту выпускники уже преодолели ЕГЭ по литературе, географии, истории, химии, а также базовой и профильной математике.

За это время с экзаменов за нарушения был удален 141 человек. Такие данные предоставили в пресс-службе Рособрнадзора. Самым распространенным нарушением остается использование шпаргалок, сотовых телефонов и других средств связи, а в одном из регионов организаторы помогали выпускникам со сдачей экзаменов.

"КП-Уфа" писала о том, что только в Башкирии были зафиксированы две попытки пронести в аудиторию запрещенные предметы.

Все результаты нарушивших правила учащихся уже аннулированы. Они смогут повторно сдать ЕГЭ по этим предметам не ранее чем через год.

"Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения. Поэтому мы еще раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим", - цитирует РИА Новости руководителя ведомства Сергея Кравцова.

Тем временем, анализ видеозаписей с экзаменов продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU