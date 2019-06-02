2019-06-02T17:58:55+03:00
Спорт

"Чертовски хороша": Кафельникова впечатлила выбежавшая на поле ЛЧ фанатка

Модель Кинси Волански прервала матч между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Во время финала Лиги Чемпионов на поле выбежала полуголая модельВо время финала Лиги Чемпионов на поле выбежала полуголая модельФото: REUTERS
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Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников остался под впечатлением от модели Кинси Волански. Именно она выбежала на футбольное поле во время финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

Сайт kp.ru писал о том, что все произошло в воскресенье, 1 июня, в первом тайме. Одетая в один лишь купальник девушка появилась на поле на 17-й минуте игре. Она почти добежала до центрального круга, немного попозировала перед объективами камер, а потом ее схватили сотрудники поля. Арбитр вынужден был на время приостановить матч.

Девушка выбежала на поле на 17-й минуте матча Фото: REUTERS

Девушка выбежала на поле на 17-й минуте матчаФото: REUTERS

Позже выяснилось, что полуголая красавица является подругой известного в YouTube русского пранкера Виталия Здоровецкого. Название именно его сайта было написано у нее на купальнике.

"Всё-таки она чертовски хороша (по-моему субъективному мнению) смотрелась вчера на поле, даже эти 10 секунд. Хоть я и не люблю блондинок (есть правда исключения), но она впечатлила", - написал Кафельников у себя на странице в Twitter.

Кафельников остался под впечатлением от пышногрудой блондинки

Кафельников остался под впечатлением от пышногрудой блондинки

К слову, только за первые десять минут после инцидента на поле модель заполучила 100 тысяч новых подписчиков в Instagram.

Во время финала Лиги Чемпионов на поле выбежала подруга русского пранкера.Роман КАРМАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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