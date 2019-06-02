"Чертовски хороша": Кафельникова впечатлила выбежавшая на поле ЛЧ фанатка
Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников остался под впечатлением от модели Кинси Волански. Именно она выбежала на футбольное поле во время финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".
Сайт kp.ru писал о том, что все произошло в воскресенье, 1 июня, в первом тайме. Одетая в один лишь купальник девушка появилась на поле на 17-й минуте игре. Она почти добежала до центрального круга, немного попозировала перед объективами камер, а потом ее схватили сотрудники поля. Арбитр вынужден был на время приостановить матч.
Девушка выбежала на поле на 17-й минуте матчаФото: REUTERS
Позже выяснилось, что полуголая красавица является подругой известного в YouTube русского пранкера Виталия Здоровецкого. Название именно его сайта было написано у нее на купальнике.
"Всё-таки она чертовски хороша (по-моему субъективному мнению) смотрелась вчера на поле, даже эти 10 секунд. Хоть я и не люблю блондинок (есть правда исключения), но она впечатлила", - написал Кафельников у себя на странице в Twitter.
Кафельников остался под впечатлением от пышногрудой блондинки
К слову, только за первые десять минут после инцидента на поле модель заполучила 100 тысяч новых подписчиков в Instagram.
Во время финала Лиги Чемпионов на поле выбежала подруга русского пранкера.Роман КАРМАНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU