Число подписчиков полуголой болельщицы, выбежавшей на поле во время матча Лиги Чемпионов, взлетело до 1,5 млн
Количество подписчиков американской актрисы и модели Кинси Волански меньше чем за сутки взлетело с 300 тысяч до 1 500 000, и продолжает быстро расти. Безусловно причиной такого «успеха» стал дебош, который девушка устроила накануне, во время финального матча Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".
Болельщица полуобнаженной - только в откровенном купальнике с рекламой сайта для взрослых - выбежала на поле. Медийный эффект такого поступка переоценить сложно: ведь теперь девушка может смело поднимать расценки за рекламу, как минимум, раз в пять.
Во время финала Лиги Чемпионов на поле выбежала подруга русского пранкера.Роман КАРМАНОВ
Кинси Волански устроила пробежку в купальнике по футбольному полюФото: REUTERS
Кинси Волански своей выходкой увеличила подписчиков в своем InstagramФото: REUTERS
Сама же она уже прокомментировала свой поступок следующим образом: «Прорвалась на поле в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана, чтобы творить безумные, сумасшедшие вещи, которые запомнишь навсегда», - написала она в «Инстаграме».
Кстати, стоит отметь, что Кинси Волански является подругой известного в YouTubе русского пранкера Виталия Здоровецкого. Он известен своими приколами и пранками, преимущественно исполненными в стиле "18+".
ИСТОЧНИК KP.RU