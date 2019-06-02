Число подписчиков полуголой болельщицы, выбежавшей на поле во время матча Лиги Чемпионов, взлетело до 1,5 млн

Количество подписчиков американской актрисы и модели Кинси Волански меньше чем за сутки взлетело с 300 тысяч до 1 500 000, и продолжает быстро расти. Безусловно причиной такого «успеха» стал дебош, который девушка устроила накануне, во время финального матча Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

Болельщица полуобнаженной - только в откровенном купальнике с рекламой сайта для взрослых - выбежала на поле. Медийный эффект такого поступка переоценить сложно: ведь теперь девушка может смело поднимать расценки за рекламу, как минимум, раз в пять.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712357" frameborder="0"></iframe> Во время финала Лиги Чемпионов на поле выбежала подруга русского пранкера.Роман КАРМАНОВ

Кинси Волански устроила пробежку в купальнике по футбольному полюФото: REUTERS

Кинси Волански своей выходкой увеличила подписчиков в своем InstagramФото: REUTERS

Сама же она уже прокомментировала свой поступок следующим образом: «Прорвалась на поле в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана, чтобы творить безумные, сумасшедшие вещи, которые запомнишь навсегда», - написала она в «Инстаграме».

kinsey_sue Did I distract #8 a little too much?

Кстати, стоит отметь, что Кинси Волански является подругой известного в YouTubе русского пранкера Виталия Здоровецкого. Он известен своими приколами и пранками, преимущественно исполненными в стиле "18+".