2019-06-02T14:41:14+03:00
Общество

Число подписчиков полуголой болельщицы, выбежавшей на поле во время матча Лиги Чемпионов, взлетело до 1,5 млн

На девушке был только купальник с рекламой сайта для взрослых [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Кинси Волански произвела фурор во время финала ЛЧ "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".Кинси Волански произвела фурор во время финала ЛЧ "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".Фото: REUTERS
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Количество подписчиков американской актрисы и модели Кинси Волански меньше чем за сутки взлетело с 300 тысяч до 1 500 000, и продолжает быстро расти. Безусловно причиной такого «успеха» стал дебош, который девушка устроила накануне, во время финального матча Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

Болельщица полуобнаженной - только в откровенном купальнике с рекламой сайта для взрослых - выбежала на поле. Медийный эффект такого поступка переоценить сложно: ведь теперь девушка может смело поднимать расценки за рекламу, как минимум, раз в пять.

Во время финала Лиги Чемпионов на поле выбежала подруга русского пранкера.Роман КАРМАНОВ

Кинси Волански устроила пробежку в купальнике по футбольному полю Фото: REUTERS

Кинси Волански устроила пробежку в купальнике по футбольному полюФото: REUTERS

Кинси Волански своей выходкой увеличила подписчиков в своем Instagram Фото: REUTERS

Кинси Волански своей выходкой увеличила подписчиков в своем InstagramФото: REUTERS

Сама же она уже прокомментировала свой поступок следующим образом: «Прорвалась на поле в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана, чтобы творить безумные, сумасшедшие вещи, которые запомнишь навсегда», - написала она в «Инстаграме».

kinsey_suekinsey_sue
Did I distract #8 a little too much?
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Кстати, стоит отметь, что Кинси Волански является подругой известного в YouTubе русского пранкера Виталия Здоровецкого. Он известен своими приколами и пранками, преимущественно исполненными в стиле "18+".

kinsey_suekinsey_sue
Me mentally preparing for all your saggy boob comments love you all
59612 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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