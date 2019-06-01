2019-06-01T23:03:41+03:00
Спорт

Во время финала Лиги Чемпионов на поле выбежала подруга русского пранкера

Службы правопорядка быстро поймали ее и увели с поля [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Кинси Волански произвела фурор во время финала ЛЧ "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".Кинси Волански произвела фурор во время финала ЛЧ "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".Фото: REUTERS
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На 17-й минуте финального матча Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" произошел довольно необычный и сексуальный инцидент. На поле прорвалась полуголая болельщица. Главный арбитр матча Дамир Скомина остановил на некоторое время поединок.

Стюарды быстро скрутили девушку и увели с поля. Фото: REUTERS

Стюарды быстро скрутили девушку и увели с поля.Фото: REUTERS

И все это время службы правопорядка ловили фанатку, на которой были лишь купальник и кроссовки, справились с этой полуголой фанаткой и вывели ее с поля. К тому времени на табло счет был 1:0 в пользу "Ливерпуля".

Благодаря надписи на купальнике довольно быстро определили личность "стрикера" (люди, которые выбегают на поле во время матчей) была определена. Это - Кинси Волански.

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Why you mad tho?
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Она - подруга известного у YouTube русского пранкера Виталия Здоровецкого. Он известен своими приколами и пранками на Ютубе. Причем, все эти пранки - в стиле "18+".

Надо сказать, что за сутки до финала Здоровецкий выложил на своем ютуб-канале видеоролик с Бали, на котором его подруга Кинси как раз примеряет этот наряд. И во время видеоролика он говорит: "Пожалуйста, покажи этот свой наряд всем".

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Кинси Волански долго пытались поймать люди. Фото: REUTERS

Кинси Волански долго пытались поймать люди.Фото: REUTERS

Финальный матч Лиги Чемпионов "Тоттенхэм"-"Ливерпуль" проходит сегодня, 1 июня, в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Тот факт, что это действительно она - "пропалил" сам Здоровецкий, ретвитнув видео с моментом выбегания своей девушки на поле финала Лиги Чемпионов.

kinsey_suekinsey_sue
Iceland was unexplainable.... my favorite travel destination so far #bluelagoon
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ИСТОЧНИК KP.RU

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