2019-06-02T20:04:40+03:00
Происшествия

В Коньково столкнулись четыре автомобиля: два человека получили травмы

Одного из пострадавших доставили в больницу на медицинском вертолете [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в МосквеДва человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в МосквеФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В районе Коньково на юго-западе Москвы столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате аварии пострадали два человека, одного из которых эвакуировали с места происшествия на медицинском вертолете.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 2 июня, на пересечении улиц Профсоюзная и Островитянова. Очевидец случившегося прислал "Комсомольской правде" видео, на кадрах которого запечатлены машины участников массовой аварии, а также кареты скорой помощи, полицейские и пожарные. Также удалось поймать момент взлета медицинского вертолета.

В Коньково, столкнулись два автомобиля и автобус, есть пострадавшие.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Агентство ТАСС не уточняет, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в воскресенье серьезная авария произошла на Кутузовском проспекте. Сразу несколько легковых автомобилей столкнулись с автобусом. Пострадали не менее пяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция Харькова возбудила два уголовных дела после сноса бюста Жукова
Захарова назвала снос бюста Жукову вызовом для новой власти Украины
В РПЦ признали наличие проблемы с алкоголем во внутрицерковной среде
Индонезия рассчитывает получить первую партию Су-35 до конца 2019 года
"Чертовски хороша": Кафельникова впечатлила выбежавшая на поле ЛЧ фанатка
В РПЦ опровергли сообщения о пропаже останков детей Николая II
Аномальная 30-градусная жара накроет Москву на следующей неделе
Более 140 участников ЕГЭ были удалены на первых экзаменах
Россияне не пострадали при столкновении лайнера с катером в Венеции
США согласны начать переговоры с Ираном без предварительных условий
Власти Финляндии запретили продажу и ввоз морщинистого шиповника
Познер о своем попадании в базу "Миротворца": "Это их проблема, не моя"
Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове
МИД России прокомментировал претензии Украины в суде ООН