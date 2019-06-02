В Коньково столкнулись четыре автомобиля: два человека получили травмы
В районе Коньково на юго-западе Москвы столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате аварии пострадали два человека, одного из которых эвакуировали с места происшествия на медицинском вертолете.
ДТП произошло вечером в воскресенье, 2 июня, на пересечении улиц Профсоюзная и Островитянова. Очевидец случившегося прислал "Комсомольской правде" видео, на кадрах которого запечатлены машины участников массовой аварии, а также кареты скорой помощи, полицейские и пожарные. Также удалось поймать момент взлета медицинского вертолета.
В Коньково, столкнулись два автомобиля и автобус, есть пострадавшие.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Агентство ТАСС не уточняет, в каком состоянии находятся пострадавшие.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в воскресенье серьезная авария произошла на Кутузовском проспекте. Сразу несколько легковых автомобилей столкнулись с автобусом. Пострадали не менее пяти человек.
ИСТОЧНИК KP.RU