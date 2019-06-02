В Коньково столкнулись четыре автомобиля: два человека получили травмы

СЕГОДНЯ 20:04 2019-06-02T20:04:40+03:00

Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве Фото: скриншот с видео

Одного из пострадавших доставили в больницу на медицинском вертолете [видео]

Изменить размер текста: A A

В районе Коньково на юго-западе Москвы столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате аварии пострадали два человека, одного из которых эвакуировали с места происшествия на медицинском вертолете.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 2 июня, на пересечении улиц Профсоюзная и Островитянова. Очевидец случившегося прислал "Комсомольской правде" видео, на кадрах которого запечатлены машины участников массовой аварии, а также кареты скорой помощи, полицейские и пожарные. Также удалось поймать момент взлета медицинского вертолета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712441" frameborder="0"></iframe> В Коньково, столкнулись два автомобиля и автобус, есть пострадавшие.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Агентство ТАСС не уточняет, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в воскресенье серьезная авария произошла на Кутузовском проспекте. Сразу несколько легковых автомобилей столкнулись с автобусом. Пострадали не менее пяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU