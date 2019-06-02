Аромат "Экстази": Полиция Голландии выпустила духи с запахом наркотика

СЕГОДНЯ 23:05 2019-06-02T23:06:02+03:00

Правоохранители надеются, что сами жители начнут помогать им в поисках лабораторий по изготовлению запрещенных веществ [видео]

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Голландские полицейские раздали необычный парфюм жителям провинции Северный Брабант. Дело в том, что духи имеют запах вещества метилендиоксиметамфетамина, гораздо более известного, как экстази, да и название у них соответствующее: "XTACY".

Бутылек внешне напоминает флакон Chanel №5. При этом в аромате преобладают нотки аниса, который специалисты называют "контрольным запахом".

Правоохранители надеются, что такое "знакомство" поможет гражданам научиться определять местоположение лабораторий по изготовлению запрещенных веществ, ведь только в прошлом году в Брабанте раскрыли 127 тайных предприятий.

Полиция Голландии представила духи с ароматом экстази.

Прокурор провинции Антуанетта Дуденс считает, что духи "XTACY" нужно распространить по всей стране, и тогда каждый будет знать первые признаки неладного. Это особенно важно на фоне того, что производство наркотиков провоцирует выбросы в атмосферу вредных газов и становится причиной взрывов

Полиция Брабанта уже отправила экземпляры парфюма в другие регионы, сообщает DutchNews.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими годами ранее в Санкт-Петербурге были выпущены духи с запахом Эрмитажа и Петергофских фонтанов.

ИСТОЧНИК KP.RU