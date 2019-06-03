Минстрой предлагает освободить россиян от установки счетчиков тепла

СЕГОДНЯ 04:57 2019-06-03T04:57:54+03:00

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Ведомство направило свое предложение в Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу, а в июне планирует поднять этот вопрос на заседании межведомственной группы.

Как пишет "Российская газета", инициатива министерства родилась из многочисленных конфликтов соседей, которые жалуются на тех, кто отключает отопление на своей жилплощади, перекладывая весь груз оплаты на жильцов прилегающих квартир. Такие хитрецы все равно сидят в тепле, ведь стены пол и потолок греются за счет соседей.

Также нередки случаи, когда люди перекрывают отопление, уезжая надолго из квартиры, либо просто используют электрообогреватели. Все это ставит под вопрос сам принцип подсчета индивидуальных затрат.

Ко всему этому, приборы учета стоят довольно дорого, а экономические стимулы для их установки низкие. Так один счетчик обойдется в 6,5-8 тысяч рублей, заменить его - 6 тысяч рублей, а поверка - 2-3 тысячи. При этом срок службы такого прибора всего 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU