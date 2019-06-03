2019-06-03T06:19:17+03:00
В мире

В 312 самолетах Boeing обнаружили бракованные детали

Дефекты нашли в моделях Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX
Юлия ДИВЕЕВА
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Компания Boeing выявила дефект в сотнях своих самолетовКомпания Boeing выявила дефект в сотнях своих самолетовФото: REUTERS
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В 312 самолетах моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX обнаружили бракованные детали. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

"Boeing сообщил FAA, что предкрылки некоторых 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности", - говорится в сообщении.

Некачественные детали изнашиваются раньше времени и могут стать причиной повреждений воздушных судов во время полета. В ходе расследования Boeing и FAA, выявили до 148 бракованных деталей, изготовленных младшими поставщиками, передает Интерфакс.

Компания определила серийные номера самолетов, на которые могли быть установлены запчасти с дефектом. Лайнеры находятся в автопарках по всему миру. Опасения вызывают 133 самолета модели 737 NG и 179 самолетов 737 MAX.

Операторам самолетов следует в течение 10 дней снять с них бракованные детали. Международные организации гражданской авиации уже уведомлены о состоянии самолетов и необходимых дальнейших действиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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