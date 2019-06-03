2019-06-03T07:19:22+03:00
Политика

В ВМФ оставшиеся без украинских двигателей фрегаты заменят корветами

Многоцелевые корветы разработали в ЦМКБ "Алмаз"
Юлия ДИВЕЕВА
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Первый корвет проекта 20386 спустят на воду в 2021 годуПервый корвет проекта 20386 спустят на воду в 2021 годуФото: Минобороны РФ
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Вместо фрегатов проекта 11356, производство которых было приостановлено из-за срыва поставок украинских силовых установок, на вооружение ВМФ России поступят корветы проекта 20386. Об этом сообщил начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ России Владимир Тряпичников.

Многоцелевые корветы разработали в ЦМКБ "Алмаз". Они предназначены для ведения боев в ближней и дальней морской зоне, защиты морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности, пишет портал Flotprom.

Корабли с водоизмещением 3400 тонн, будут вооружены 100-мм арткомплексом А-190-01, двумя 30-мм установками АК-630М, ЗРК "Редут", двумя пусковыми установками противолодочного комплекса "Пакет-НК" и высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" (или ПКР "Уран"). Также на корвете сможет базироваться вертолет Ка-27 или Ка-29.

Минобороны должно было получить на вооружение по контрактам серию из шести сторожевых кораблей проекта 11356. Однако со строительством второй тройки кораблей у калининградского завода "Янтарь" возникли сложности. Украинское предприятие "Зоря-Машпроект" поставило только три двигателя на первые фрегаты, передает РИА Новости.

Киев заморозил военно-техническое сотрудничество с Россией после ухудшения двусторонних отношений. Позже Москва и Дели подписали пакет контрактов, включающих поставку и производство фрегатов проекта 11356 в Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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