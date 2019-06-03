Автор взбудоражившего Украину ролика посвятил прокурору Матиосу песню

СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-03T09:07:09+03:00

В новом видео голос за кадром благодарит военнослужащего за пиар и приглашает его в Румынию [видео]

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История со взбудоражившим Украины роликом получил интересное развитие. Автор скандального клипа под названием "Румынско-украинская война 2022" записал новое видео.

Ролик начинается с пейзажей и изображения карты Украины. При этом создатель Youtube-канала 30192 напрямую обращается к главному военному прокурору незалежной Анатолию Матиосу.

Автор вызвавшего шумиху на Украине видео записал ролик с благодарностями .Голос за кадром несколько раз благодарит Анатолия Матиоса за пиар

Сайт kp.ru писал о том, что именно этот военнослужащий решил созвать экстренное совещание руководителей ведомств из-за появившегося в Сети любительского клипа. Дело в том, что на видео описывался план захвата Украины Румынией. Так, автор решил описать альтернативную реальность, которая ляжет в основу его электронной книги. Мужчина совсем не ожидал, что в Киеве его клип воспримут настолько серьезно. Менее чем за сутки ролик посмотрели свыше 200 тысяч человек.

"Я слышал, что вы мой большой фанат, и потому я хочу поблагодарить вас лично. Не переживайте, мистер Анатолий, Украина - моя любимая страна. Румыния любит Украину, и если вы приедете сюда, то я позову вас выпить вместе", - говорит закадровый голос в ролике, а дальше звучит мелодичная песня, которую неизвестный посвятил своему новому "поклоннику".

При этом в описании к видео автор просит относиться ко всему, как к шутке. Также запись дополняют хештеги #Ukraine #Be_happy ("Украина будь счастлива").

Румынско-украинская война 2022 (любительское видео) .Альтернативная вселенная. Ролик представляет собой пролог к предстоящей электронной книге

ИСТОЧНИК KP.RU