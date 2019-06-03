В России могут на 5% подорожать сигареты

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-03T09:24:10+03:00

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В России может появиться экологический сбор. Коснется он производителей табачной продукции, а значит и каждого курильщика. "Трезвая Россия" призвала федеральные министерства брать мзду за бычки и пачки.

В Минзраве идею одобрили и даже кинулись считать. По их данным, окурки ежегодно создают до 680 миллионов тонн мусора в мире. По мнению экспертов, которых опросили "Известия", новый налог сделает продукцию дороже почти на 5%. Это позволит государству дополнительно привлечь в казну более 75 миллиардов рублей.

Так, директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова отметила, что на данный момент из примерных 105 рублей, которые россияне платят за пачку сигарет, в казну уходит около 70 рублей в виде налогов. А вот руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк с ней не согласен. По его мнению, заявленная сумма «несколько завышена» и должна составлять не более 2 рублей с пачки. А значит подорожание едва ли будет заметным и составит всего 1-3%.

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ИСТОЧНИК KP.RU