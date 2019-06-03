Посол РФ в Венесуэле опроверг сообщения об отзыве наших военных из страны

СЕГОДНЯ 09:41 2019-06-03T09:41:36+03:00

Российские военные останутся в Венесуэле на столько, сколько понадобится Каракасу Фото: REUTERS

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Россия не отзывала своих военных специалистов из Венесуэлы. Такое заявление сделал посол РФ в Боливарианской республике Владимир Заемский.

Дело в том, что ранее издание WSJ со ссылкой на неназванный источник сообщило о резком сокращении специалистов "Ростеха" на территории латиноамериканской страны. Так, за последние несколько месяцев общая численность военных экспертов якобы уменьшилась с одной тысячи человек до нескольких десятков.

При этом авторы статьи утверждают, что причиной стали финансовые трудности - Каракас якобы больше не может оплачивать услуги российского госкорпорации по обучению техников и проведению ремонтных работ в рамках договоров военно-технического сотрудничества.

"Это – очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет", - цитирует дипломата РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что российские военные специалисты останутся в Венесуэле на столько, сколько понадобится официальным властям. С таким заявление выступили в министерстве иностранных дел РФ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699927" frameborder="0"></iframe> "Россия никому не угрожает" - Захарова о российских специалистах в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU