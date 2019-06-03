Посол РФ в Венесуэле опроверг сообщения об отзыве наших военных из страны
Россия не отзывала своих военных специалистов из Венесуэлы. Такое заявление сделал посол РФ в Боливарианской республике Владимир Заемский.
Дело в том, что ранее издание WSJ со ссылкой на неназванный источник сообщило о резком сокращении специалистов "Ростеха" на территории латиноамериканской страны. Так, за последние несколько месяцев общая численность военных экспертов якобы уменьшилась с одной тысячи человек до нескольких десятков.
При этом авторы статьи утверждают, что причиной стали финансовые трудности - Каракас якобы больше не может оплачивать услуги российского госкорпорации по обучению техников и проведению ремонтных работ в рамках договоров военно-технического сотрудничества.
"Это – очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет", - цитирует дипломата РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что российские военные специалисты останутся в Венесуэле на столько, сколько понадобится официальным властям. С таким заявление выступили в министерстве иностранных дел РФ.
"Россия никому не угрожает" - Захарова о российских специалистах в Венесуэле.
ИСТОЧНИК KP.RU
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