2019-06-03T09:41:36+03:00
Политика

Посол РФ в Венесуэле опроверг сообщения об отзыве наших военных из страны

Специалисты продолжают работать в рамках соблюдения имеющихся обязательств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Российские военные останутся в Венесуэле на столько, сколько понадобится КаракасуРоссийские военные останутся в Венесуэле на столько, сколько понадобится КаракасуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия не отзывала своих военных специалистов из Венесуэлы. Такое заявление сделал посол РФ в Боливарианской республике Владимир Заемский.

Дело в том, что ранее издание WSJ со ссылкой на неназванный источник сообщило о резком сокращении специалистов "Ростеха" на территории латиноамериканской страны. Так, за последние несколько месяцев общая численность военных экспертов якобы уменьшилась с одной тысячи человек до нескольких десятков.

При этом авторы статьи утверждают, что причиной стали финансовые трудности - Каракас якобы больше не может оплачивать услуги российского госкорпорации по обучению техников и проведению ремонтных работ в рамках договоров военно-технического сотрудничества.

"Это – очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет", - цитирует дипломата РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что российские военные специалисты останутся в Венесуэле на столько, сколько понадобится официальным властям. С таким заявление выступили в министерстве иностранных дел РФ.

"Россия никому не угрожает" - Захарова о российских специалистах в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Попытка госпереворота в Венесуэле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24