Захарова: Российские военные останутся в Венесуэле столько, сколько понадобится Каракасу

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-28T14:19:51+03:00

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что наши специалисты находятся в республике в рамках сотрудничества между странами [видео]

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В четверг, 28 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как долго российские военные специалисты, ранее прибывшие в Венесуэлу, будут находиться в этой стране. По словам дипломата, они останутся в боливарианской республике столько, сколько понадобится Каракасу. При этом Захарова подчеркнула, что все происходит на основе двусторонних договоренностей.

«Как долго? Столько, сколько им понадобится, и столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это все делается на основе двусторонних договоренностей», - цитирует представителя российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Захарова, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы», призвала Вашингтон сначала выполнить обещания по выводу своих войск из Сирии, «прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить».

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ИСТОЧНИК KP.RU