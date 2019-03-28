Захарова: Российские военные останутся в Венесуэле столько, сколько понадобится Каракасу
В четверг, 28 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как долго российские военные специалисты, ранее прибывшие в Венесуэлу, будут находиться в этой стране. По словам дипломата, они останутся в боливарианской республике столько, сколько понадобится Каракасу. При этом Захарова подчеркнула, что все происходит на основе двусторонних договоренностей.
«Как долго? Столько, сколько им понадобится, и столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это все делается на основе двусторонних договоренностей», - цитирует представителя российского внешнеполитического ведомства ТАСС.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Захарова, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы», призвала Вашингтон сначала выполнить обещания по выводу своих войск из Сирии, «прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить».
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ИСТОЧНИК KP.RU