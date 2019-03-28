2019-03-28T14:19:51+03:00
Политика

Захарова: Российские военные останутся в Венесуэле столько, сколько понадобится Каракасу

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что наши специалисты находятся в республике в рамках сотрудничества между странами [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 28 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как долго российские военные специалисты, ранее прибывшие в Венесуэлу, будут находиться в этой стране. По словам дипломата, они останутся в боливарианской республике столько, сколько понадобится Каракасу. При этом Захарова подчеркнула, что все происходит на основе двусторонних договоренностей.

«Как долго? Столько, сколько им понадобится, и столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это все делается на основе двусторонних договоренностей», - цитирует представителя российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Захарова, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы», призвала Вашингтон сначала выполнить обещания по выводу своих войск из Сирии, «прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить».

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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