В России выросла добыча нефти и газа

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-03T09:42:49+03:00

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В России выросли среднесуточные показатели добычи нефти и газа. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Для оценки показателей было проведено сравнение с прошлогодними результатами. С начала года добыча выросла на 2,8% до 232,214 миллионов тонн.

Хорошие показатели показали почти все крупные игроки рынка. Так "Роснефть" в мае увеличила добычу на 0,2%, "Лукойл" на 1%, "Газпром нефть" на 2,9%, "Татнефть" на 2,5%. Только "Сургутнефтегаз" снизил скорость на 2,2%. В целом все компании с начала года нарастили объемы.

Экспорт нефти наоборот немного снизился по сравнению с показателями прошлого года. Сейчас за бугор отправляют 21, 195 миллионов тонн, что на 0,9% меньше. На внутренний рынок в мае поставлено 22,8 миллионов тонн нефти. Это на 7,5% меньше, чем годом ранее. С начала года поставки нефти на внутренний рынок снизились на 1,7%, до 116,96 миллионов тонн.

Сайт kp.ru писал о стоимости нефти и ее влиянии на ценность рубля. При этом Минприроды намекнуло, что в России кончается нефть. По предположениям аналитиков, произойдет падение добычи на два процента в год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697097" frameborder="0"></iframe> Минприроды оценило стоимость всей нефти в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU