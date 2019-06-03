При разгоне палаточного лагеря в Судане погибли 3 человека, 60 пострадали

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-03T10:02:24+03:00

Люди вышли на улицы еще в апреле. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 3 июня, армия Судана начала разгон палаточного лагеря с площади у главного армейского командования в Хартуме. По данным "Комитета врачей Судана", во время этих действий погибли 3 человека, еще 60 пострадали.

Силы безопасности перекрыли все центральные улицы города и подходы к площади. По сообщениям телеканала Sky News Arabia, военные применяли огнестрельное оружие. Оппозиционные силы призвали начать акцию гражданского неповиновения. Протестующие начали блокировать дороги камнями и горящими автомобилями.

Напомним, военный переворот в стране произошел в апреле после четырехмесячных народных протестов. Власть в государстве взял на себя военный совет. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позже попал в тюрьму. Военные обещали в течение двух лет передать власть избранным властям, но протестующие требуют немедленно создать и передать все полномочия гражданскому управляющему органу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702494" frameborder="0"></iframe> В Судане произошел военный переворот.Президент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, уйдет в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица арестованы

ИСТОЧНИК KP.RU