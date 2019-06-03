Кустурица хочет снять фильм о Чингисхане в России

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-03T10:50:16+03:00

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Эмир Кустурица рассказал о желании снять фильм о Чингизхане. Режиссер намерен осмыслить путь хана Монгольской империи экранизировав книгу писателя Чингиза Айтматова.

"У меня сейчас идея сделать фильм о Чингисхане, огромный фильм о том, как один человек, которого не любили здесь и на Западе, о том, какой он человек. У меня очень хорошая книга Чингиза Айтматова, очень хорошего писателя, я думаю, что этот фильм будет готов к следующему фестивалю", - сказал Кустурица на международном кинофестивале "Герой и время" в Железноводске.

Режиссер также поведал о том, что для съемок одной из сцен фильма намерен поехать на Кавказ или в Сибирь.

"У меня есть там сцена, когда Чингисхан приходит к реке и ему надо ждать, пока она замерзнет, чтобы по ней перейти. Сейчас думаю, где снимать эту сцену - на Кавказе или в Сибири", - сказал Кустурица.

ИСТОЧНИК KP.RU