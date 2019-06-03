Песков: Закон о суверенном интернете - мера предосторожности

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-03T12:08:15+03:00

В Кремле считают, что Россию могут отрезать от мировой сети

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации с законом о суверенном интернете. По мнению Кремля, сейчас существует опасность, что нашу страну могут отключить от всемирной паутины.

"Есть все основания думать, что Россию пытаются отрезать от глобальной инфраструктуры интернета. Отдельные страны могут поставить под угрозу международное право, мы обязаны принять меры предосторожности", - сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Сайт kp.ru подробно рассказывал об этом законе. Главная задумка — создать параллельный российский интернет, который продолжит работать, если нашу страну попытаются заблокировать извне. Это не значит, что Россия пойдет по проторенной Китаем дорожке и отгородиться от всемирной паутины «железным занавесом». Так сложилось, что всем интернетом управляют в Америке. Корневые серверы находятся в Штатах. А, значит, Вашингтон в любую секунду может обрушить работу российских банков, соцсетей и госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU