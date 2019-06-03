Почта Великобритании доставила открытку, отправленную 112 лет назад

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-03T12:36:07+03:00

Британская почта доставила открытку, которая была отправлена 112 лет назад ФОТО: https://twitter.com/WilsonShilo/status/1135243331967934464https://twitter.com/WilsonShilo/status/1135243331967934464

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112 лет потребовалось почте Великобритании, чтобы доставить рождественскую открытку адресату. К тому моменту, получатель умер, а дом давно перешел в собственность к другим владельцам. Именно они и получили весточку из прошлого.

Все случилось в городе Плимут в Англии. Микаэла Уэббер вместе с мужем разбирала почтовые отправления и обнаружила необычное послание. Весточка была отправлена в канун Рождества 1907 года, ее должен был получить кто-то из прежних жильцов дома.

Отправитель по имени Альберт сообщал некоему Вику, что, вероятно, не сможет посетить его из-за плохого самочувствия.

Девушка планирует найти истинных получателей старинной открытки ФОТО: https://twitter.com/WilsonShilo/status/1135243331967934464https://twitter.com/WilsonShilo/status/1135243331967934464

«Дорогой Вик. Не расстраивайтесь, если я не приду завтра, во вторник, так как чувствую себя ужасно. Надеюсь, дома все в порядке. Альберт», - выведено на обратной стороне ровным почерком.

На открытке изображены казармы Crownhill, которые позже были переименованы в казармы Plummer, а затем снесены в 1960-х годах.

Женщина признается, что была очень удивлена и прикоснуться к истории – бесценно. Но оставлять себе ценную вещь она не планирует, это будет не честно по отношению к родственникам настоящего получателя. Она надеется отыскать потомков того самого Вика.

Кстати, на почте заявляют, что доставили открытку в срок. Мало вероятно, что она была потеряна в системе, видимо кто-то недавно вернул ее в оборот, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU