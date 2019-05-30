СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-30T13:02:22+03:00

Кремль: предложений от американской стороны по встрече Путина и Трампа на G20 пока нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Кремль пока не получал никаких конкретных предложений по переговорам лидеров России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящим в Японии саммите G20, но пока еще есть время. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что в настоящий момент на повестки дня подготовка к государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина.

«Нет, пока нет. Но еще есть время. Кроме того, у нас главное на повестке дня - подготовка к госвизиту Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. Главное на повестке дня - это подготовка к Санкт-Петербургскому экономическому форуму, выступлению президента. Поэтому сейчас повестка дня очень насыщенная», - сказал представитлель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru Трамп сообщил о своем желание встретиться с российским президентом на предстоявшем саммите «Большой двадцатки». На прошедших в Сочи переговорах с госсекретарем США Майклом Помпео Путин обсуждал данный вопрос. Тогда в Кремле сообщили, что Москва готова к любому формату переговоров российского и американского президентов, но ждет конкретных предложений, однако никаких официальных комментариев от Вашингтона не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU