Песков: новостей по встрече Путина и Трампа на саммите G20 пока нет
Кремль пока не получал никаких конкретных предложений по переговорам президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящим в Японии саммите G20. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник 28 мая.
«По двусторонней встрече пока новостей нет», - ответил представитель Кремля на вопрос о наличиях конкретных предложений от Вашингтона по встрече Трампа с Путиным.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, глава Белого дома сообщил о желании встретиться с российским президентом на саммите G20. Во время переговоров в Сочи с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео Путин обсуждал данный вопрос. Тогда в Кремле сообщили, что Москва ждет конкретных предложений и готова к любому формату встречи российского и американского лидеров.
ИСТОЧНИК KP.RU