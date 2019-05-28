Песков: новостей по встрече Путина и Трампа на саммите G20 пока нет

СЕГОДНЯ 18:11 2019-05-28T18:11:27+03:00

В Кремле пока не получили конкретных предложений по возможным переговорам российского и американского лидеров

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Кремль пока не получал никаких конкретных предложений по переговорам президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящим в Японии саммите G20. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник 28 мая.

«По двусторонней встрече пока новостей нет», - ответил представитель Кремля на вопрос о наличиях конкретных предложений от Вашингтона по встрече Трампа с Путиным.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, глава Белого дома сообщил о желании встретиться с российским президентом на саммите G20. Во время переговоров в Сочи с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео Путин обсуждал данный вопрос. Тогда в Кремле сообщили, что Москва ждет конкретных предложений и готова к любому формату встречи российского и американского лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU