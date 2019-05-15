2019-05-15T06:31:09+03:00
Политика

Путин обсудил с Помпео возможность личной встречи с Трампом на G20

Россия будет ожидать от США конкретных предложений по этому вопросу
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments33
Президент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Майкл ПомпеоПрезидент РФ Владимир Путин и госсекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин во время переговоров в Сочи с госсекретарем США Майклом Помпео обсудил возможность встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом на на саммите G20, который состоится в июне в Японии. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что Москва ждет конкретных предложений и готова к любому формату встреч Путина и Трампа.

"Мы готовы к любому контакту, мы можем "на ногах" поговорить с президентом Трампом, можем сесть для более обстоятельной беседы, все зависит от того, как будут настроены наши американские партнеры", - сказал Ушаков.

Помощник главы России отметил, что вопрос организации потенциальной встречи Путина и Трампа на встрече с Помпео обсуждался "в общем плане" и заверил, что как только Москва получит конкретные предложения, Кремль "отреагирует самым позитивным образом", передает ТАСС.

“Я хочу выразить надежду, что мы начнем практическую работу по подготовке к такой встрече. Времени не так много, но оно еще есть", - отметил он.

При этом Ушаков напомнил, что американская сторона отказались в свое время от встречи, которая уже была запланирована в Аргентине.

Как писал сайт kp.ru, 14 мая госсекретарь США встретился в Сочи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после чего его принял российский президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram