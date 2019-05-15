Путин обсудил с Помпео возможность личной встречи с Трампом на G20

15 Май 06:26 2019-05-15T06:31:09+03:00

Россия будет ожидать от США конкретных предложений по этому вопросу

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Президент России Владимир Путин во время переговоров в Сочи с госсекретарем США Майклом Помпео обсудил возможность встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом на на саммите G20, который состоится в июне в Японии. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что Москва ждет конкретных предложений и готова к любому формату встреч Путина и Трампа.

"Мы готовы к любому контакту, мы можем "на ногах" поговорить с президентом Трампом, можем сесть для более обстоятельной беседы, все зависит от того, как будут настроены наши американские партнеры", - сказал Ушаков.

Помощник главы России отметил, что вопрос организации потенциальной встречи Путина и Трампа на встрече с Помпео обсуждался "в общем плане" и заверил, что как только Москва получит конкретные предложения, Кремль "отреагирует самым позитивным образом", передает ТАСС.

“Я хочу выразить надежду, что мы начнем практическую работу по подготовке к такой встрече. Времени не так много, но оно еще есть", - отметил он.

При этом Ушаков напомнил, что американская сторона отказались в свое время от встречи, которая уже была запланирована в Аргентине.

Как писал сайт kp.ru, 14 мая госсекретарь США встретился в Сочи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после чего его принял российский президент.

ИСТОЧНИК KP.RU