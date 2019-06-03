Ученые: Употребление капусты не влияет на размер груди
Британские ученые давно не обладают репутацией во "всемирной паутине". После их нового открытия число их приверженцев может уменьшиться еще больше. Исследователи решили проверить давнюю байку о связи размера бюста с употреблением капусты. Результат, увы, оказался печальным.
Ученые надеялись найти в капусте компоненты, которые благодаря своему составу способны имитировать рост молочных желез. Однако, ничего особенного в ее составе не оказалось. Прямой связи между употреблением овоща и размером груди ученые не выявили.
И все же исследователи отметили, что капусту есть все равно необходимо. В ней содержится большое количество полезных минералов и витаминов, которые в любом случае положительно сказываются на организме. Так что выбрасывать капусту из дома не стоит. Об этом пишет издание The Mirror.
ИСТОЧНИК KP.RU