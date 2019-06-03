2019-06-03T12:30:53+03:00
Наука

Ученые: Употребление капусты не влияет на размер груди

Однако этот продукт все равно полезен
Артур ГАРЬКЕ
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Какую капусту брали для анализов исследователи молчат Может у пекинской есть шансы?Какую капусту брали для анализов исследователи молчат Может у пекинской есть шансы?
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Британские ученые давно не обладают репутацией во "всемирной паутине". После их нового открытия число их приверженцев может уменьшиться еще больше. Исследователи решили проверить давнюю байку о связи размера бюста с употреблением капусты. Результат, увы, оказался печальным.

Ученые надеялись найти в капусте компоненты, которые благодаря своему составу способны имитировать рост молочных желез. Однако, ничего особенного в ее составе не оказалось. Прямой связи между употреблением овоща и размером груди ученые не выявили.

И все же исследователи отметили, что капусту есть все равно необходимо. В ней содержится большое количество полезных минералов и витаминов, которые в любом случае положительно сказываются на организме. Так что выбрасывать капусту из дома не стоит. Об этом пишет издание The Mirror.

ИСТОЧНИК KP.RU

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