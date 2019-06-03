Зеленский уволил Кононенко с должности замглавы СБУ
Генерал Виктор Кононенко ушел с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. Указ о его увольнении подписал президент страны Владимир Зеленский.
"Освободить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя главы Службы безопасности Украины", - говорится в документе, опубликованном в понедельник, 3 июня, на сайте украинского лидера.
Стоит отметить, что генерал сам подал рапорт об отстранении от исполнения обязанностей еще 31 мая. Он занимал должность замглавы СБУ на протяжении практически двух лет, и курировал много довольно громких дел, среди которых расследование убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Сайт kp.ru писал о том, что после прихода Зеленского к власти своих постов уже лишились глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак и многие другие. А вот генпрокурор страны Юрий Луценко отказался уходить до проведения парламентских выборов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»