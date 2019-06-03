Зеленский уволил Кононенко с должности замглавы СБУ

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-03T13:07:02+03:00

Генерал сам подал рапорт об отставке еще в конце мая

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Генерал Виктор Кононенко ушел с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. Указ о его увольнении подписал президент страны Владимир Зеленский.

"Освободить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя главы Службы безопасности Украины", - говорится в документе, опубликованном в понедельник, 3 июня, на сайте украинского лидера.

Стоит отметить, что генерал сам подал рапорт об отстранении от исполнения обязанностей еще 31 мая. Он занимал должность замглавы СБУ на протяжении практически двух лет, и курировал много довольно громких дел, среди которых расследование убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Сайт kp.ru писал о том, что после прихода Зеленского к власти своих постов уже лишились глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак и многие другие. А вот генпрокурор страны Юрий Луценко отказался уходить до проведения парламентских выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU