2019-05-20T09:51:32+03:00
Политика

Глава СБУ подал в отставку

Аналогичное решение приняли все заместители Василия Грицака и члены его команды
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава СБУ Украины Василий ГрицакГлава СБУ Украины Василий ГрицакФото: REUTERS
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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал рапорт об отставке. Документ был направлен новоизбранному президенту страны Владимиру Зеленскому в понедельник, 20 мая.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Грицак подчеркнул, что принял такое решение, осознавая право нового главы государства инициировать кадровые перестановки в руководстве службы. С аналогичными рапортами к Зеленскому обратились все заместители руководителя СБУ и члены его команды.

"Буду откровенным перед украинцами: свой рапорт написал с тяжелым сердцем. Так же, как и все другие, переживаю за будущее Службы и государства", - сказал Грицак.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее свои посты покинули также министр иностранных дел Украины Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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