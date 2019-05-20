Глава СБУ подал в отставку
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал рапорт об отставке. Документ был направлен новоизбранному президенту страны Владимиру Зеленскому в понедельник, 20 мая.
"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Грицак подчеркнул, что принял такое решение, осознавая право нового главы государства инициировать кадровые перестановки в руководстве службы. С аналогичными рапортами к Зеленскому обратились все заместители руководителя СБУ и члены его команды.
"Буду откровенным перед украинцами: свой рапорт написал с тяжелым сердцем. Так же, как и все другие, переживаю за будущее Службы и государства", - сказал Грицак.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее свои посты покинули также министр иностранных дел Украины Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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