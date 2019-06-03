2019-06-03T13:07:42+03:00
Политика

В Алеппо восстановят Великую мечеть Омейядов

Реставраторы используют в работе только оригинальные камни
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сирии восстанавливают разрушенную боевиками мечетьВ Сирии восстанавливают разрушенную боевиками мечетьФото: REUTERS
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В Сирии восстановят знаменитую мечеть Омейядов, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время отступления боевики попытались уничтожить достопримечательность и обстреляли ее из минометов, а затем подожгли. Сейчас окна и люстры мечети разбиты, а на стенах, колоннах и даже на потолке наблюдаются сколы от пуль и осколков.

Руководитель реставрационной группы Махмуд Маммар рассказал, что специалисты, которые занимаются восстановлением мечети видели ее в первозданном виде, поэтому смогут восстановить культурный объект с максимальной точностью.

По его словам, реставраторы трудятся уже 7 лет, но на полное восстановление мечети им потребуется еще восемь лет, передает ФАН.

Отмечается, что больше всего сирийцы обеспокоены не самим разрушением здания, ведь его можно восстановить, а разграблением исторических ценностей. Террористы похитили реликвии из древней библиотеке, и как вернуть их, пока не известно, пишет сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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