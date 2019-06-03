2019-06-03T15:23:37+03:00
В мире

Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию

Ранее экс-губернатор Одесской области заявил, что хочет быть Стивом Джобсом в украинской политике [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ранее экс-губернатор Одесской области заявил, что хочет быть Стивом Джобсом в украинской политикеРанее экс-губернатор Одесской области заявил, что хочет быть Стивом Джобсом в украинской политикеФото: REUTERS
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Бывший грузинский президент, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не исключил возможности вернуться в Грузию. Он сообщил, что это может произойти через месяц или три месяца.

«Через месяц или три месяца», — сказал Саакашвили в интервью ТСН.

Напомним, Напомним, 28 мая Зеленский подписал специальный указ, который возвращает Саакашвили украинское гражданство. На следующий день экс-президент Грузии приземлился в киевском аэропорту, где он был встречен хлебом и солью. По прибытии на Украину он заявил, что не собирается участвовать в выборах в Верховную раду. Однако позже он сообщил, что хочет быть Стивом Джобсом в украинской политике и намерен создать площадку для новых идей.

Саакашвили также заявил, что не собирается мстить бывшему президенту незалежной Петру Порошенко за то, что тот лишил его гражданства. «Месть – это вообще не мой стиль», - заявил он.

Саакашвили прилетел в Киев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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