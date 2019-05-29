Саакашвили приземлился в Киеве, где его встретили хлебом и солью

СЕГОДНЯ 18:30 2019-05-29T18:39:09+03:00

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В среду, 29 мая, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приземлился в аэропорту Киева. По прибытии на Украину он заявил, что не собирается участвовать в выборах в Верховную раду.

Михаила Саакашвили встречают в аэропорту "Борисполь".

Как сообщал ранее сайт kp.ru, после возвращения Саакашвили украинского гражданства в минувший вторник, 29 мая, он заявил, что прибудет на Украину 29 мая. Экс-губернатор Одесской области также сообщил, что не намерен мстить бывшему президенту Украины Петру Порошенко за то, что тот лишил его гражданства. «Месть – это вообще не мой стиль», - заявил он и поблагодарил нового украинского лидера Владимира Зеленского, команду которого он пообещал поддерживать.

Напомним, 29 мая Зеленский подписал специальный указ, который возвращает экс-президенту Грузии украинское гражданство. После чего в Погранслужбе незалежной сообщили, что оснований для недопуска Саакашвили на Украину больше нет.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

ИСТОЧНИК KP.RU