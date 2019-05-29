Саакашвили приземлился в Киеве, где его встретили хлебом и солью
В среду, 29 мая, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приземлился в аэропорту Киева. По прибытии на Украину он заявил, что не собирается участвовать в выборах в Верховную раду.
Михаила Саакашвили встречают в аэропорту "Борисполь".
Как сообщал ранее сайт kp.ru, после возвращения Саакашвили украинского гражданства в минувший вторник, 29 мая, он заявил, что прибудет на Украину 29 мая. Экс-губернатор Одесской области также сообщил, что не намерен мстить бывшему президенту Украины Петру Порошенко за то, что тот лишил его гражданства. «Месть – это вообще не мой стиль», - заявил он и поблагодарил нового украинского лидера Владимира Зеленского, команду которого он пообещал поддерживать.
Напомним, 29 мая Зеленский подписал специальный указ, который возвращает экс-президенту Грузии украинское гражданство. После чего в Погранслужбе незалежной сообщили, что оснований для недопуска Саакашвили на Украину больше нет.
Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство.
ИСТОЧНИК KP.RU