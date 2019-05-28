Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

СЕГОДНЯ 16:44 2019-05-28T16:44:15+03:00

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Лидер Украины Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы незалежной.

«Внести изменения в Указ Президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 «О прекращении гражданства Украины Бондаревой т., Корнийчук О. А., Коротецкого Л. О. и других лиц», исключив положение о потере Саакашвили Михеилом гражданства Украины», - говорится в президентском указе.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru сообщал о том, что ранее сам Саакашвили просил новоизбранного украинского президента позволить ему вернуться в страну, чтобы в суде защитить свои права и вернуть гражданство незалежной.

Накануне, 28 мая, мэр Львова Андрей Садовой обратился к Зеленскому с просьбой вернуть гражданство грузинскому экс-президенту.

ИСТОЧНИК KP.RU