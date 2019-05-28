2019-05-28T16:44:15+03:00
Политика

Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Ранее мэр Львова назвал унизительным факт высылки бывшего губернатора Одесской области за присоединение к оппозиции
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Зеленский вернул Саакашвили гражданство УкраиныЗеленский вернул Саакашвили гражданство УкраиныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лидер Украины Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы незалежной.

«Внести изменения в Указ Президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 «О прекращении гражданства Украины Бондаревой т., Корнийчук О. А., Коротецкого Л. О. и других лиц», исключив положение о потере Саакашвили Михеилом гражданства Украины», - говорится в президентском указе.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru сообщал о том, что ранее сам Саакашвили просил новоизбранного украинского президента позволить ему вернуться в страну, чтобы в суде защитить свои права и вернуть гражданство незалежной.

Накануне, 28 мая, мэр Львова Андрей Садовой обратился к Зеленскому с просьбой вернуть гражданство грузинскому экс-президенту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волкер заявил, что готов к контактам с Россией в ближайшем будущем
Задержанный косовской полицией гражданин России доставлен в больницу
Порошенко согласился спонсировать партию Ляшко
США надеется на изменение российской позиции в отношении задержанных украинских моряков
Земан заявил, что "Северный поток-2" соответствует интересам Чехии
"Игра престолов" озолотила букмекерские конторы больше чем Оскар и Евровидение
Зеленский назначил своего советника Александра Данилюка секретарем СНБО Украины
Китай крайне заинтересован в увеличении поставок газа по "Силе Сибири"
В Вестеросе появится храм Российской православной церкви
Курс евро подорожал до 72,17 рубля
За городом, «на веслах» и за работой проведут лето вологодские школьники
В Сочи состоится первый в истории саммит Россия-Африка
В Госдуме напомнили Киеву, что Керченский пролив является внутренними водами
Мэр Львова попросил Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Украины
В Москве эвакуируют торговый центр "Щука" из-за сообщения о бомбе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на лето 2019 года
Задержанный косовской полицией россиянин был освобождён
Девушка принесла домой кошку с улицы, а она оказалась рысью
Шойгу проинспектировал 201-ю военную базу в Таджикистане
В аэропорту Вильнюса задержан шеф-редактор Sputnik Литва
Миссия ООН в Косово заявила о задержании и госпитализации двух сотрудников
Госдума приняла в I чтении проект о реестре лишенных родительских прав лиц