2019-06-03T15:51:14+03:00
Общество

Сервис Tinder внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора

В списки числится компания владельца мобильного приложения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сервис Tinder внесен в реестр организаторов распространения информации РоскомнадзораСервис Tinder внесен в реестр организаторов распространения информации РоскомнадзораФото: EAST NEWS
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В пятницу, 31 мая, Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации компанию Match Group, LLC – владельца мобильного приложения Tinder. Информация приводится на странице ведомства в разделе доменных имен, которые обязаны предоставить в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр и дальнейшего взаимодействия.

«Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения», - сказано в сообщении ведомства.

Реестр существует с 2014 года. Сейчас в нем находятся WeChat, Snapchat, Telegram, который отказывается сотрудничать с российскими властями, из-за чего подвергается блокировке в стране. Напомним, в апреле прошлого интернет-доменов и внёс веб-адреса web.telegram.org и t.me, которые использует мессенджер Telegram, в реестр запрещённых сайтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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