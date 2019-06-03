Сервис Tinder внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора
В пятницу, 31 мая, Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации компанию Match Group, LLC – владельца мобильного приложения Tinder. Информация приводится на странице ведомства в разделе доменных имен, которые обязаны предоставить в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр и дальнейшего взаимодействия.
«Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения», - сказано в сообщении ведомства.
Реестр существует с 2014 года. Сейчас в нем находятся WeChat, Snapchat, Telegram, который отказывается сотрудничать с российскими властями, из-за чего подвергается блокировке в стране. Напомним, в апреле прошлого интернет-доменов и внёс веб-адреса web.telegram.org и t.me, которые использует мессенджер Telegram, в реестр запрещённых сайтов.
ИСТОЧНИК KP.RU