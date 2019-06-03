Россию пригласили участвовать в торжествах в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии

СЕГОДНЯ 18:48 2019-06-03T18:48:23+03:00

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Россию пригласили участвовать в мероприятиях во Франции, посвящённых 75-летию высадки союзников в Нормандии, но без уточнения уровня представительства. Об этом сообщили в российском посольстве в Париже.

«Было получено циркулярное приглашение российской стороне, без уточнения уровня представительства», - цитирует Известия слова пресс-секретаря российской дипмиссии.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях, посвящённых 75-летию высадки союзников в Нормандии.

В 2014 году, по приглашению президента Франции Франсуа Олланда Путин приехал на торжества в честь 70-летия высадки десанта союзных войск. Тогда российских лидер заявил, что именно память об общей борьбе против фашизма поможет выстроить отношения между странами-союзницами в будущем. Российский лидер также присутствовал на подобных торжествах в Нормандии и в 2004 году.

ИСТОЧНИК KP.RU