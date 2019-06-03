Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области

СЕГОДНЯ 19:08 2019-06-03T19:14:50+03:00

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В Москве басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.

Срок ареста судья установила до 30 июля текущего года. При этом у защиты есть три дня, чтобы обжаловать это решение в Мосгорсуде.

- Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить - избрать в отношении Конькова меру пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировала судья Евгения Николаева.

Экс-политик заявил о своей невиновности и попросил суд ограничиться домашним арестом. При этом уверен, что только арест не позволит Конькову скрыться, уничтожить улики и склонить свидетелей к даче ложных показаний, сообщает "РИА-Новости",

На данный момент мужчина находится в статусе подозреваемого. В течение 10 дней ему должны предъявить официальное обвинение.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне у экс-главы Клинского района нашли имущества на 9 миллиардов. Это уже второй случай обнаружения чиновника-богача районного масштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU