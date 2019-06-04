В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов "Зенит"

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-04T09:24:22+03:00

Зенит М уже не раз показывали на выставках.

Производители уверенны, что разработка будет пользоваться спросом за рубежом

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 4 июня, в России стартуют продажи фотоаппарата "Зенит М". Это техника легендарного советского бренда в новом исполнении.

"Значение этого события для нас трудно переоценить. Долгая работа, начиная от задумки камеры и заканчивая ее воплощением, наконец привела к главному – возможности ее приобретения, которая появилась у огромного количества поклонников "Зенита" и фотографов по всему миру. Думаю, это нечто более масштабное, чем начало продаж одной фотокамеры – принципиально новый виток в истории всего бренда", – сказал генеральный директор Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в "Швабе") Вадим Калюгин.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко уверен, что новинка будет пользоваться спросом не только в России, но и за рубежом. Об это пишет РИА "Новости".

ТТХ "Зенит М"

светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400

серийная съемка три кадра в секунду.

объектив нового поколения Зенитар 35 мм f/1.0,

цена от 5 до 6 000 евро.

ИСТОЧНИК KP.RU