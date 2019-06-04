Школьный автобус в Японии попал в ДТП: 15 детей в больнице

СЕГОДНЯ 09:41 2019-06-04T09:45:19+03:00

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Во вторник, 4 июня, в Японии в префектуре Тотиги произошла массовая авария. В ДТП попал школьный автобус и еще четыре автомобиля. В больницы города были госпитализированы 17 человек.

Как стало известно, среди пострадавших 15 детей. Ребят в сопровождении взрослых везли на экскурсию. Все они младшеклассники. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, пишет агентство Kyodo.

Сайт kp.ru писал о смертельном ДТП с участием школьного автобуса в Башкирии. На трассе в Зианчуринском районе столкнулись «ПАЗ» и ВАЗ-2115. Трагедия произошла утром 1 марта – на заснеженном перекрестке столкнулись «ПАЗ», который вез детей в местную школу, и «Жигули» 15-й модели. Прибывшие на место врачи зафиксировали смерть пассажира отечественного автомобиля, за жизнь водителя и второго пассажира сейчас борются врачи. Никто из 22 детей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU